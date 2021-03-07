Reuters: китайская Sinovac способна победить бразильский штамм COVID

Вакцина от коронавируса разработки Sinovac эффективна против бразильского штамма коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследования, проведенные в Бразилии.

Детали относительно эффективности препарата не раскрываются. Отмечается, что результаты исследований предварительные.

По словам источника, знакомого с исследованием, ученые использовали кровь пациентов, привитых китайской вакциной. Этот препарат является основным в рамках кампании вакцинации в Бразилии.