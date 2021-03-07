Чиновников в Гонконге увольняют за отказ принять присягу

Власти Гонконга собираются уволить с государственной службы около 200 сотрудников, отказавшихся приносить присягу на верность Основному закону. Об этом сообщила газета South China Morning Post, ссылаясь на секретаря (министра) по делам госслужащих Патрика Нипа.

С октября прошлого года процедура обязательной присяги охватила всех 180 тыс. госслужащих в этом специальном административном районе КНР. Однако 200 человек по каким-то причинам отказались подписать соответствующую декларацию.

"Если государственные служащие откажутся подписать документ о принятии и выполнении основных обязанностей, мы потеряем в них веру. Им придется оставить госслужбу", - подчеркнул министр. Он отметил, что власти постараются понять причины отказа в каждом конкретном случае.

Известно, что некоторые мелкие госслужащие в Гонконге поддерживали массовые протесты, проходившие здесь в 2019 году, а некоторые даже сами участвовали в демонстрациях.