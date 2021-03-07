Многострадальный матч Катар – Азербайджан вновь перенесен в другую страну

Изначально матч планировалось провести в Лондоне. Затем из-за ситуации с пандемией в Англии катарцы перенесли игру в столицу Австрии Вену. И вот теперь Футбольная ассоциация Катара сообщает, что матч Катар – Азербайджан состоится в венгерском Дебрецене.

Встреча пройдет на стадионе «Надьердеи», вмещающем более 20 тысяч зрителей. Изменение произошло из-за строгих процедур передвижения между европейскими странами, которые требовали перенести игру из Австрии в другую страну. Сборная Катара проведет в Дебрецене три своих мартовских матча – против Люксембурга, Азербайджана и Ирландии.

Напомним, в марте сборную Азербайджана ожидает старт в отборочном турнире чемпионата мира-2022. 24 марта наша команда должна сыграть в итальянском Турине с Португалией, 27 марта будет игра в Дебрецене с Катаром, а 30 марта – в Баку с Сербией. Игру с Португалией перенесли из Лиссабона в Турин тоже из-за пандемии.

Как известно, сборная Катара приглашена в нашу отборочную группу на внеконкурсной основе для более удачной подготовки к домашнему чемпионату мира-2022. УЕФА заранее объявил, что Катар будет проводить свои домашние матчи в Европе.