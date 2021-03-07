Нефть снова дорожает: Brent - выше $68

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов во вторник. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $68,83 за баррель, что на $0,59 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,12 (1,61%) - до $68,24 за баррель, но в определенный момент сессии их цена достигала $71,38, максимума с января 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,54 за баррель, что на $0,49 (0,75%) выше уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии эти контракты подешевели на $1,04 (1,57%) - до $65,05 за баррель после подъема до $67,98 за баррель, максимальной отметки с октября 2018 года.

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).