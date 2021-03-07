Эстония объявила о введении локдауна из-за коронавируса

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении правительства ввести в стране с 11 марта режим жесткого карантина из-за распространения британского штамма коронавируса, передает Интерфакс.

Ситуацию с эпидемиологическими показателями по новым случаям заражения она оценила как критическую. По словам премьера, британская мутация в настоящее время фиксируется в 98 процентах проанализированных тестов, из-за чего медики посоветовали властям ввести локдаун как минимум на один месяц.

«Все это для того, чтобы уменьшить количество контактов и прервать цепочки заражений», — сказала Каллас.

Так, с 11 марта в республике все образовательные заведения перейдут на дистанционное обучение, все магазины, не продающие товары первой необходимости, будут закрыты, полностью прекратят работу кафе и рестораны, а передвижение граждан по улицам будет ограничено.

По последним данным, коронавирусом в Эстонии с начала пандемии заразились уже более 76 тысяч человек, жертвами инфекции стали более 650 пациентов. Только за период с 1 по 7 марта в стране было выявлено около более 9,4 тысячи новых случаев COVID-19.