Байден: Сексуальное насилие в ВС США является угрозой нацбезопасности

Администрация США намерена решить широко распространенную в американских ВС проблему сексуального насилия и домогательств. Об этом заявил президент Джо Байден, выступая в Белом доме в связи с Международным женским днем, передает ТАСС.

"Мы должны бороться с сексуальным посягательством, домогательством и насилием в отношении женщин в ВС, - отметил американский лидер. - Сексуальное насилие отвратительно и недопустимо в какое бы ни было время, особенно в наших вооруженных силах, в которых сплоченность подразделения по большей части строится на доверии к сослуживцам. И это не что иное, как угроза нашей национальной безопасности".

"При моей администрации будет проведена всесторонняя работа, направленная на то, чтобы покончить с таким злом, как сексуальное насилие в ВС", - подчеркнул Байден, который ранее уже распорядился провести расследование в связи с этой проблемой.

Американский лидер также объявил, что выдвинул кандидатуры генералов Жаклин Ван Овост и Лоры Ричардсон на посты глав соответственно Транспортного командования и Южного командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, Карибский регион. В случае получения одобрения со стороны Сената Конгресса они возглавят командования и станут четырехзвездными генералами.