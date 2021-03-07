Драка в грузинской епархии: 10 человек упали с балкона

В грузинском городе Мартвили разговор между священниками местной епархии и прихожанами обернулся массовой дракой и падением с балкона 10 человек. Соответствующую видеозапись публикует Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По данным журналистов, инцидент произошел еще 8 марта, когда несколько десятков верующих пришли на встречу с митрополитом Чкондидским Стефаном. Они потребовали восстановить в сане двух местных священников, которых ранее ограничили в праве на богослужение «из-за симпатий прежнему настоятелю».

После непродолжительного диалога на повышенных тонах митрополит отказался выполнить требования пришедших. После этого в помещении началась драка, вскоре она перешла на деревянный балкон, который, как видно на опубликованных кадрах, не выдержал веса такого количества людей и обвалился.

В результате происшествия пострадали шесть человек, включая нескольких журналистов. Их оперативно госпитализировали, врачи зафиксировали травмы разной степени тяжести. В свою очередь, местные правоохранители возбудили в связи со случившимся уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности, что предусматривает наказание исправительными работами или крупным штрафом.