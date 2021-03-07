COVID-19 в Армении: снова рост числа заражений

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 175 198, сообщает во вторник Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Отмечается, что показатель выявляемых случаев заражения опасной инфекцией в Армении вновь растет. Ежедневно в среднем регистрируется от 300 до 500 случаев заражения.

Для сравнения отмечается, что, по состоянию на 8 марта, таких случаев было 175 016. Число выявленных случаев заражения за сутки – 182.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3232 человека (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 832 (плюс 3 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 165 096. На лечении находятся 6038 человек.