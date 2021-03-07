Завершено предварительное следствие по делу лидера армянской оппозиции

Предварительное следствие по делу кандидата в премьеры от оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна завершено, написал в Facebook его адвокат Арам Вардеванян, сообщает «Спутник-Армения».

Вазгену Манукяну было предъявлено обвинение по статье 301 Уголовного кодекса Армении (озвучивание публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя в Армении).

По материалам дела Манукян озвучил подобные призывы в ходе митингов 12 и 20 февраля.

В ходе митинга 20 февраля Манукян огласил два плана, разработанных оппозицией. Так называемый план «А» предполагает разъяснительные работы с гражданами, силовиками, депутатами - то есть все то, на что опирается премьер. План «Б» — быстрый захват власти, однако задействован он будет, если первый потерпит фиаско.