Сахиба Гафарова о срочных надбавках военнослужащим

«Как отметил президент, победу в Карабахе одержали не технические средства, а солдаты и офицеры Азербайджана». Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказала председатель парламента Сахиба Гафарова.

Спикер отметила, что улучшение социального положения военнослужащих является главным приоритетом проводимой в Азербайджане политики.

«Было принято решение о назначении срочных надбавок военнослужащим. Все мы хорошо знаем, что это решение принято в результате требующего времени процесса. Военнослужащие постоянно окружены заботой государства. Решение их проблем и впредь будет в центре внимания руководства нашей страны», - сказала Гафарова.