Сотрудники Гахского РОП задержали мужчину по подозрению в торговле наркотиками.

Как сообщили haqqin.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в качестве подозреваемого задержан житель села Амирджан, ранее судимый Новруз Набиев. При нем обнаружили более 163 г марихуаны.

Было установлено, что Н.Набиев приобрел наркотическое средство у жителя села Алибейли, осужденного по разным статьям УК Азербайджана Мартико Асламазашвили, с которым тот познакомился в исправительном учреждении.

Был проведен осмотр квартиры М.Асламазашвили, где нашли около 10 кг марихуаны. Мужчину задержали и передали следствию.

Возбуждено уголовное дело.