Европарламент лишил каталонских сепаратистов депутатской неприкосновенности
Европарламент лишил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и двух других каталонских политиков - Тони Комина и Клару Понсати - депутатской неприкосновенности, что позволит возобновить процесс об экстрадиции в Испанию, где их ждет тюрьма. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник утром на сессии Европарламента были объявлены результаты тайного голосования в удаленном режиме, которое депутаты провели в понедельник вечером.
"Решения об отмене депутатской неприкосновенности Карлеса Пучдемона, Тони Комина, Клары Понсати утверждены", - говорится в заявлении Европарламента.
Напомним, осенью 2017 года Пучдемон и его соратники организовали в автономном сообществе Испании Каталонии референдум об отделении ее от Испании, а затем провозгласили независимость региона. И референдум, и отделение части национальной территории противоречат Конституции Испании.