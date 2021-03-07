Омбудсмен требует: уведомить гражданина, которого не выпускают из Азербайджана

Омбудсмен Сабина Алиева выступила с новым предложением в связи с ограничением выезда лица из страны. Как сообщает haqqin.az, это отражено в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2020 год.

Омбудсмен предложила добавить положения в законодательство в связи с наложением ограничения на выезд из страны только на основании решения суда и отправкой уведомления о решении лицу (на мобильный номер, адрес электронной почты, домашний адрес и т.д.).

Отметим, что доклад будет вынесен на обсуждение на завтрашнем заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса.