На освобожденных землях продолжают находить брошенное армянами оружие фото
Сотрудники отделов полиции Губадлинского и Джебраильского районов Азербайджана провели рейды по выявлению и обезвреживанию боеприпасов.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных рейдов сотрудники отдела полиции Губадлинского района обнаружили оставленные армянами одни миномет, шесть автоматов, 21 гранату, запалы, 12 гранатометных снарядов, 3 320 патронов различного калибра.
В свою очередь сотрудники одела полиции Джебраильского района обнаружили 20 автоматов.