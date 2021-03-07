Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли на сегодняшнем заседании парламента рассказал об искусственном росте цен, дороговизне и монополиях.

Как сообщает haqqin.az, Али Масимли отметил, что после повышения цен на бензин всего на 10 гяпик в январе во всех сферах произошел рост цен.

«Бензин подорожал всего на 10 гяпик, а рост цен продолжается каждый день. Это серьезно влияет на материальное благосостояние людей и вызывает обеспокоенность. В росте цен и дороговизне важную роль играет монополизм. Монополизм и обуславливает продолжающийся рост цен. Поэтому нужно предпринять серьезные меры против монополистов и искусственного повышения цен», - сказал депутат.