В Шамкире полиция оштрафовала нарушителей карантинного режима. Как сообщили haqqın.az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Шамкирское управление полиции поступила информация о том, что СПА-центр Məşədibad hamamı, входящий в состав гостиничного комплекса ABI, работает в нарушение санитарных и карантинных правил.

Согласно сообщению, деятельность объекта была приостановлена, сотрудники и находившиеся в заведении посетители (23 человека) были задержаны и доставлены в управление полиции. В отношении задержанных приняты меры административного взыскания, с ними были проведены профилактические беседы о важности соблюдения установленных правил.

В суд для рассмотрения были отправлены дела на Вусалю Балабекову, Туркай Джалилову, оказывавших услуги массажа в СПА-центре, и на троих посетителей центра - Наги Гасанова, Джавида Гусейнова, Самира Мамедова.

Решением суда сотрудники СПА-центра оштрафованы на 200 манатов, посетители задержаны в административном порядке на 8 суток.