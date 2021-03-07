МЧС устраняет преграды на пути пожарников видео
Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает проведение рейдов с целью выявления и устранения искусственных препятствий движению спецтехники.
Как сообщает сайт министерства, искусственные препятствия, создаваемые гражданами у входа в здания и на переходах, ограничивают действия пожарной и другой спецтехники при возможных чрезвычайных ситуациях, препятствуют маневру пожарной техники, а это приводит к потере времени и воды, гибели людей.
Поэтому сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС проводят рейды, добиваются демонтажа указанных препятствий.
«Еще раз обращаясь к гражданам, призываем их воздержаться от действий, которые могут помешать оперативной и эффективной работе аварийно-спасательных подразделений при чрезвычайных ситуациях и напоминаем, что по законодательству Азербайджанской Республики недопустимо закрытие проходов к источникам воды, используемым при тушении пожаров, за это предусмотрена юридическая ответственность», - говорится в сообщении МЧС.