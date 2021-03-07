Япония выделит $19 миллионов на помощь мусульманам-рохинджа

Япония выделила финансовую помощь беженцам-рохинджа из мьянманского штата Аракана, бежавшим от давления и насилия со стороны властей Мьянмы, в размере 19 млн долларов на обеспечение потребностей в продовольствии и медицинских принадлежностях. Об этом говорится в сообщении МИД Японии.

Помощь будет оказана по линии таких гуманитарных организаций, как Международный комитет Красного креста, Всемирная продовольственная компания (WFP) и Международная организация по миграции (МОМ), передает Anadolu.

В рамках помощи 58 больниц в Мьянме и Бангладеш будут обеспечены необходимыми медицинскими принадлежностями, около 600 тысяч человек получат продукты питания.

Начиная с 1970-х годов мусульмане-рохинджа в Мьянме подвергаются систематическим нападкам и этническим чисткам. До 80 процентов мусульман из Мьянмы, численность которых достигает двух миллионов, нашли убежище в соседних странах, в основном в Бангладеш. ООН и международные правозащитные организации назвали нападения на рохинджа «этнической чисткой» или «геноцидом».