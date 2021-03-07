В Нахчыване арестован еще один экс-министр

В Нахчыване задержан бывший министр образования Автономной Республики Мамед Гарибов. Он также обвиняется в присвоении денежных средств, сообщает Qafqazinfo.

В правоохранительных органах факт задержания бывшего министра образования Нахчывана подтвердили.

Отметим, что Гарибов был назначен министром образования в феврале 2016 года и освобожден от должности в июле 2018-го.

Напомним, сегодня правоохранительные органы сообщили об аресте экс-министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана генерал-лейтенанта Ахмеда Ахмедова.