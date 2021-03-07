В Германии призвали к бойкоту ЧМ-2022 в Катаре

Объединение болельщиков из Германии призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира-2022, который должен принять Катар.

Причиной тому стали новости о гибели рабочих на объектах мундиаля. По информации The Guardian, за десять лет на территории Катара скончались почти 7 тысяч мигрантов

Еще шесть лет назад было указано на крайне дискриминационные и опасные условия для мигрантов. Им приходится не только получать гроши в условиях полной эксплуатации и нехватки безопасности, не только жить в ужасных условиях, но и существовать без прав. Сообщалось, что им даже нельзя вернуться на родину без разрешения работодателя.