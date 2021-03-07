В Азербайджане введут новый тарифный механизм для автобусов

В Азербайджане будет введен новый тарифный механизм в общественном транспорте. Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.

В документе отмечается, что при этом будет учитываться прогрессивный международный опыт.

Сейчас ведутся подготовительные работы по совершенствованию законодательства о льготном и безналичном использовании общественного транспорта.

Отметим, что в настоящее время стоимость услуг перевозок определяет Тарифный совет.