В Азербайджане введут новый тарифный механизм для автобусов
В Азербайджане будет введен новый тарифный механизм в общественном транспорте. Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2020 год.
В документе отмечается, что при этом будет учитываться прогрессивный международный опыт.
Сейчас ведутся подготовительные работы по совершенствованию законодательства о льготном и безналичном использовании общественного транспорта.
Отметим, что в настоящее время стоимость услуг перевозок определяет Тарифный совет.