В Китае вводят «паспорта здоровья» для туристов

В Китае вводят программу международного сертификата здоровья для путешественников. Официально ее запустил местный мессенджер Wechat, сообщает Интерфакс со ссылкой на консульское управление при МИД КНР.

«В недалеком будущем китайская версия международного сертификата здоровья для туризма будет способствовать здоровому, безопасному и упорядоченному общению людей из разных стран и станет надежной гарантией для китайских граждан, путешествующих по миру», - говорится в сообщении.

В сертификате будет информация о наличии или отсутствии COVID-прививки у его обладателя, а также результаты тестов на антитела IgG. Любое учреждение сможет получить необходимые сведения, считав QR-код.