Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
В среду, 10 марта, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность без осадков, однако утром местами возможен мелкий дождь. Юго-восточный ветер днем сменится сильным северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 3-5 градусов, днем 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.
В целом умеренные колебания метеорологических факторов положительно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.
В районах Азербайджана также без осадков, только ночью и утром в некоторых горных областях может пойти дождь. Местами туман, западный ветер усилится. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем 2-6 градусов выше нуля.