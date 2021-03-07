Администрация президента Армении: Саркисян не посещал Баку

Администрация президента Армении опровергла слухи о якобы его посещении Баку, сообщает «Спутник-Армения».

Ранее газета «Иравунк» привела слова бывшего почетного консула Македонии в Армении Араика Саркисяна, который предложил спросить у президента Армении «что он делал в Баку 17 ноября».

«В некоторых СМИ фигурируют сообщения о том, что Армен Саркисян 17 ноября якобы был в Баку. Это очевидная ложь и дезинформация. Президент ни в этот день, ни в какой-либо другой не был в Баку», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой президента Армении.

Что касается 17 ноября 2020 года, то Саркисян в этот день, согласно рабочей повестке, принял в Ереване новоназначенного посла Канады в Армении Элисон Мэри Леклер. Она вручила ему верительные грамоты.