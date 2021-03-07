Натик Гусейнзаде, отдел информации 14:49

В редакцию haqqin.az обратилась жительница поселка Баилово города Баку Арзу Гулиева с жалобой на строительную компанию Kristal Abşeron, принадлежащую депутату Милли Меджлиса Агалару Велиеву.

Арзу Гулиева, проживающая в Сабаильском районе по адресу Газанфар Ализаде, 4, рассказала, что перед 4-этажным зданием, в котором находится ее квартира, ранее располагались старые одноэтажные домики. Однако в 2018 году на этой территории (улица нефтяника Гурбана Аббасова 32, 34, 36) ООО «Kristal Abşeron» с разрешения Исполнительной власти Сабаильского района приступило к строительству многоэтажного жилого здания. «Перед тем, как начать строительство, с жильцами здания по улице Ализаде, были проведены переговоры, - говорит А.Гулиева. – С нами общался директор стройки. Во всяком случае, так он представился. Для того, чтобы жильцы не жаловались на строительство высотки в нескольких метрах от их здания, им были обещаны квартиры в новом доме с площадью на 25-30 процентов превышающую их нынешнее жилье. Окна наших квартир смотрели на море, что значительно повышало их цены. Теперь же перед нашим зданием строились два 18-этажных дома, которые перекрывали вид. Расстояние между нашим зданием и новой высоткой должно было быть 35-40 метров, а оно не достигало даже 10 метров, что уже является грубым нарушением.

Нам сказали: новое здание будет находиться в нескольких метрах от нашего дома, в результате чего возникнет аварийная ситуация. По этой причине нам дадут квартиры в 18-этажном здании. Однако после того, как строительство началось, компания Kristal Abşeron перестала отвечать на наши вопросы. Это и понятно: разрешение на строительство было уже получено, и мнение жильцов 4-этажного здания уже несильно интересовало руководство компании». Поняв, что Kristal Abşeron не собирается исполнять данные обещания, в феврале 2019 года Арзу Гулиева обратилась в суд Сабаильского района с иском о нанесенном ее квартире ущербе и невыполненных обещаниях. «В июле 2019 года суд под председательством судьи Шахина Абдуллаева вынес решение против меня, - продолжает истица. – В октябре того же года я обратилась в Апелляционный суд, где был поднят вопрос относительно того, насколько новые строения соответствуют законам о градостроительстве. Однако данный вопрос остался без ответа. Из-за пандемии коронавируса заседания суда переносились. Когда, спустя месяцы, суд все-таки состоялся, стало понятно, что нормальной экспертизы проведено не было, а потому вновь решение было принято против меня. Хотя ответчик в ходе судебных процессов так и не предоставил план проекта, который должен был быть утвержден перед началом строительства.