Депутат Агалар Велиев перекрыл солнце и вид на море жителям Баилово приемная haqqin.az
В редакцию haqqin.az обратилась жительница поселка Баилово города Баку Арзу Гулиева с жалобой на строительную компанию Kristal Abşeron, принадлежащую депутату Милли Меджлиса Агалару Велиеву.
Арзу Гулиева, проживающая в Сабаильском районе по адресу Газанфар Ализаде, 4, рассказала, что перед 4-этажным зданием, в котором находится ее квартира, ранее располагались старые одноэтажные домики. Однако в 2018 году на этой территории (улица нефтяника Гурбана Аббасова 32, 34, 36) ООО «Kristal Abşeron» с разрешения Исполнительной власти Сабаильского района приступило к строительству многоэтажного жилого здания.
«Перед тем, как начать строительство, с жильцами здания по улице Ализаде, были проведены переговоры, - говорит А.Гулиева. – С нами общался директор стройки. Во всяком случае, так он представился. Для того, чтобы жильцы не жаловались на строительство высотки в нескольких метрах от их здания, им были обещаны квартиры в новом доме с площадью на 25-30 процентов превышающую их нынешнее жилье.
Окна наших квартир смотрели на море, что значительно повышало их цены. Теперь же перед нашим зданием строились два 18-этажных дома, которые перекрывали вид. Расстояние между нашим зданием и новой высоткой должно было быть 35-40 метров, а оно не достигало даже 10 метров, что уже является грубым нарушением.
Нам сказали: новое здание будет находиться в нескольких метрах от нашего дома, в результате чего возникнет аварийная ситуация. По этой причине нам дадут квартиры в 18-этажном здании.
Однако после того, как строительство началось, компания Kristal Abşeron перестала отвечать на наши вопросы. Это и понятно: разрешение на строительство было уже получено, и мнение жильцов 4-этажного здания уже несильно интересовало руководство компании».
Поняв, что Kristal Abşeron не собирается исполнять данные обещания, в феврале 2019 года Арзу Гулиева обратилась в суд Сабаильского района с иском о нанесенном ее квартире ущербе и невыполненных обещаниях.
«В июле 2019 года суд под председательством судьи Шахина Абдуллаева вынес решение против меня, - продолжает истица. – В октябре того же года я обратилась в Апелляционный суд, где был поднят вопрос относительно того, насколько новые строения соответствуют законам о градостроительстве. Однако данный вопрос остался без ответа.
Из-за пандемии коронавируса заседания суда переносились. Когда, спустя месяцы, суд все-таки состоялся, стало понятно, что нормальной экспертизы проведено не было, а потому вновь решение было принято против меня. Хотя ответчик в ходе судебных процессов так и не предоставил план проекта, который должен был быть утвержден перед началом строительства.
Также стоит отметить, что в ответах всех структур подчеркивалось, что новые здания – это пилотный проект. Хотя и пилотные проекты должны строиться согласно законам о градостроительстве. В нашем же случае, во-первых, не была соблюдена дистанция между зданиями, а во-вторых, были повреждены стены нашего дома, который таким образом стал аварийным».
Жильцы здания по улице Газанфара Ализаде требуют, чтобы был возмещен ущерб, нанесенный их зданию, и чтобы были выполнены данные перед началом строительства обещания.
«Пользуясь своим депутатским положением, Агалар Велиев нарушает права граждан. Я требую справедливости и не сдамся, пока не добьюсь своего», - заявила Арзу Гулиева.