Зеленский захотел лично встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если «нормандский саммит» по урегулированию конфликта в Донбассе не состоится, он найдет возможность встретиться с каждым лидером отдельно. Об этом сообщает РИА Новости.

В том числе Зеленский хочет провести двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.