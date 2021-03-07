Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия решила в апреле снизить цены на нефть для Европы. При этом она поднимет их для покупателей из Азии и США, передает Интерфакс.

Госкомпания Saudi Aramco увеличила цену на Arab Light на 40 центов за баррель для азиатского рынка. Таким образом, она достигла наивысшего показателя с марта 2020 года. Компания также повысила цены на все сорта нефти, кроме Arab Heavy.

Подорожание сырья для покупателей из США составило 1,4 доллара за баррель. Снижение цен на нефть для покупателей из стран Северо-Западной Европы в апреле составит от 1,5 до 1,8 доллара за баррель, из Средиземноморья — от одного до 1,9 доллара за баррель.

По итогам заседания ОПЕК+, которое прошло 4 марта, страны договорились не наращивать в апреле добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия сохранит свое дополнительное сокращение в один миллион баррелей в сутки.