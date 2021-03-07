Джалал Гасымов: в этом году наша компания вступила в новый стратегический период

- Благодарю вас за приглашение. Совершенно верно. Действительно, в этом году наша компания вступила в новый стратегический период. Хотел бы подчеркнуть, что наша стратегия на следующие три года основана на нашем инновационном подходе, базирующемся в свою очередь на корпоративных ценностях - целостности, качестве, сотрудничестве, предпринимательствоеи прибыльности - и цели предоставления инновационных продуктов и решений нашим клиентам. Я не хочу утомлять вас долгими фразами, цитируя утверждения из нашего видения и миссии. Потому лучше подробнее остановлюсь на основных направлениях, которые находятся в центре нашего внимания. Как группа компаний мы пытаемся как расширить наш бизнес-портфель, так и удовлетворить растущие инвестиционные потребности стран нашей деятельности, инвестируя в их экономику. Наша деятельность охватывает ненефтяной сектор стран региона - Азербайджана, Турции и Грузии, а также сектор туризма и недвижимости в Черногории.

- Здравствуйте, Джалал муаллим, добро пожаловать. Спасибо, что уделили нам время и согласились поучаствовать в нашем интервью. Хотели бы сразу перейти к вопросам, не отнимая у Вас много времени. Из других ваших выступлений мы знаем, что в этом году ваша компания вступила в новый стратегический период, и потому мы хотим посвятить сегодняшнее интервью этой теме. Не могли бы вы, прежде всего, дать нам информацию о видении вашей компании?

- Большое спасибо за общую информацию о вашем видении. Как насчет основных стратегических целей холдинга? Расскажите, пожалуйста.

- Нашей основной целью является расширение нашего бизнеса, повышение устойчивости и сохранение позиции надежного инвестора, тем самым внося вклад в экономику региона. В дополнение к общей цели в нашей стратегии на следующие три года есть конкретные темы концентрации, одна из которых - продвижение инновационной и новаторской культуры. Для развития нашей страны очень важно продвижение местной инновационной экосистемы и стартап-культуры, а также привлечение самых передовых идей, применяемых на международном уровне. К сожалению, на сегодняшний день эта деятельность находится не на очень высоком уровне в стране. Как Группа PASHA мы намерены продвигать культуру инноваций как внутри, так и за пределами Группы, поддерживать инновационные стартапы в целом, инвестировать в них и предлагать присоединиться к нашей экосистеме, если они соответствуют нашему видению. Помимо поддержки инновационной экосистемы в стране мы также планируем привлекать в страну иностранные стартапы, сотрудничая с ведущими компаниями мира. Мы также недавно поддержали стартап-программу Azerbaijan 500 ASAN, организованную инновационным центром ASAN. Цель этой программы - помочь создать энтузиазм и импульс к инновационному предпринимательству среди потенциальных разработчиков стартапов в нашей стране.

Также хочу отметить, что по итогам 2020 года PASHA Holding был выбран победителем в номинации Innovation ecosystem supporter of the year, представленной Министерством транспорта, связи и высоких технологий, за поддержку инновационной экосистемы. На самом деле, хочу подчеркнуть, что мы не рассматриваем поддержку новаторской культуры как социальную ответственность или благотворительную деятельность. Конечно, мы полностью осознаем нашу корпоративную социальную ответственность и продолжим активное осуществление проектов в этом направлении. Однако продвижение культуры инноваций - это для нас не социальная ответственность, а стратегическая цель и в то же время долгосрочное вложение. Хочу отметить, что мы не только поддерживаем культуру инноваций, но и сами живем этой культурой. Все компании нашей Группы являются ярким примером нашей приверженности этой культуре.

Как Вы знаете, PASHA Technology присоединилась к нашей Группе в 2018 году, а Competo - в 2020 году. Обе эти компании были созданы как стартапы, а позже зарекомендовали себя как независимые компании, показав высококачественные результаты, и теперь оправдывают себя. Эти компании внесут незаменимый вклад в развитие экосистемы PASHA в течение текущего стратегического периода. Кроме того, наши банки, страховые компании - каждая из них отличается новаторскими подходами в своей деятельности, в связи с чем получают награды в соответствующих номинациях от ведущих организаций – как местных, так и мировых.

- Не могли бы вы рассказать нам немного о своей экосистеме? Что вы имеете в виду под экосистемой, и какова будет здесь роль Competo и PASHA Technology?

- Конечно. Когда мы говорим об экосистеме, мы имеем в виду создание единого организма, который объединит наши финансовые компании и их продукты. При этом мы стремимся из одних рук предоставлять продукты, отвечающие всем требованиям клиентов. Наша цель - предоставить нашим клиентам возможность использовать наши продукты из единой точки, унифицировать нашу информацию о них и предоставлять клиентам более выгодные и актуальные предложения. Competo и ее продукты Umico рассматриваются как одни из основных элементов, обогащающих экосистемы. PASHA Technology, в свою очередь, обеспечивает базы данных компаний нашей Группы, а также безопасность этой информации. В настоящее время компания управляет центрами обработки данных, получившими международные сертификаты высокого уровня.

- Ясно, Джалал муаллим. Спасибо. Вы упомянули о своей социальной ответственности. Находит ли эта деятельность отражение в видении компании? Между тем нам известно, что ваша Группа компаний перечислила крупные суммы денег как в Фонд YASHAT, так и в Фонд возрождения Карабаха. Расскажите, пожалуйста, как развитие Карабаха отражается в стратегии Холдинга.

- Касательно первого вопроса - абсолютно. Как PASHA Holding мы рассматриваем нашу корпоративную социальную ответственность как часть нашего бизнеса и нашей основной деятельности. Вся наша деятельность в этом направлении осуществляется в соответствии с нашей стратегией социальной ответственности. Кроме того, события в стране напрямую отражаются в нашей адженде социальной ответственности. Как вы знаете, наша Группа компаний одной из первых откликнулась на призывы руководства страны по всем важным вопросам. Мы, конечно, сохраним эту позицию и в текущий стратегический период. Как вы отметили, с начала года наши финансовые компании пожертвовали 2 млн манатов в Фонд YASHAT и Фонд возрождения Карабаха. Кроме того, наши компании регулярно оказывают финансовую поддержку системе образования, здравоохранения, спорту, культуре и другим областям.

Что касается второго вопроса, думаю, возрождение Карабаха теперь отражено в стратегии всех крупных компаний нашей страны. У меня было интервью в конце прошлого года, в котором я отметил, что благополучие наших граждан на освобожденных территориях действительно мечта и даже цель каждого из нас. Как одна из ведущих компаний региона мы будем реализовывать различные проекты в этом направлении. Наши банки обратятся в Центральный банк Азербайджанской Республики с просьбой об открытии новых филиалов. PASHA Insurance и PASHA Life Insurance также планируют открыть филиалы в Карабахе. Кроме того, Kapital Bank планирует открыть новые филиалы во всех освобожденных областных центрах. Учитывая важность процесса приоритизации проектов, мы будем согласовывать наши планы развития в этом регионе с соответствующими государственными структурами.

Прежде чем перейти к следующему вашему вопросу, хотел бы также подчеркнуть самоотверженность наших людей. Сотрудниками группы компаний PASHA, преимущественно сотрудниками Kapital Bank, был учрежден благотворительный фонд «Красные сердца», который реализовал крупномасштабные проекты по поддержке фронта, семей солдат и шехидов как во время войны, так и после нее. Как руководитель я очень горжусь тем, что наши сотрудники также не забывают о своей индивидуальной социальной ответственности.

- Джалал муаллим, большое спасибо. Мы заметили, что ваши компании и вы лично уделяете особое внимание человеческому капиталу и стараетесь постоянно делать на нем акцент. Расскажите немного о своей стратегии в области человеческого капитала.

- Вы абсолютно правы. Для нас люди - самый важный актив нашей команды. Каждый из них - залог успеха нашей компании. Осознание этого заставляет нас действовать соответствующим образом. Эффективность компании зависит от того, как каждый из наших сотрудников выполняет свою работу. То есть реализация стратегии не менее важна, чем формирование стратегии. Кроме того, двусторонняя вертикальная коммуникация внутри компании - одно из ключевых условий успешной стратегии. По этой причине никогда не следует забывать о роли людей и корпоративной культуре.

В своей деятельности мы постоянно стремимся улучшить корпоративное управление, программы развития наших сотрудников, а также общее и рисковое здоровье нашей организации. Наша компания с помощью международных консалтинговых компаний измерила Индекс Здоровья Организации (OHI) и Индекс Рискового Здоровья (RHI) и определила наши сильные и слабые стороны в этой области. B результате этой инициативы мы еще раз убедились в том, что уровень управления рисками в нашем холдинге и дочерних компаниях, наша организационная культура соответствуют международным стандартам. Такие индикаторы, в свою очередь, позволяют нам получить статус наиболее предпочитаемого работодателя.

- Большое спасибо за подробную информацию, Джалал муаллим.