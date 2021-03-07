Ученые: Томатный сок понижает давление и холестерин

Японские ученые из Токийского медицинского университета считают, что томатный сок способен снижать артериальное давление и уровень холестерина, результаты их исследования опубликованы в журнале Food Science and Nutrition.

Эксперимент длился год, в течение которого 481 доброволец регулярно пили несоленый томатный сок в неограниченных количествах и вели дневник здоровья. Через год у большинства участников с предгипертонией или гипертонией среднее артериальное давление опустилось на 3%.

Подчеркивается, что понизить давление может только томатный сок без соли, а соленый томатный сок, напротив, повышает давление из-за большого количества натрия.