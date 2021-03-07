Иран обвинил США в нежелании обменять заключенных

Тегеран готов к обмену заключенными с США, однако это не происходит из-за позиции Вашингтона. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Али Рабии, передает ТАСС.

«Что касается обмена заключенными, то здесь нет ничего нового. Как заявлялось ранее, мы готовы к обмену всех заключенных, если до сегодняшнего дня этого не случилось, то так происходит из-за того, что правительство США не готово к этому», - сказал он.

По словам Рабии, «несмотря на неготовность США к обмену всех заключенных, вероятно, появится возможность для освобождения некоторых иранских заложников из американских тюрем». «Если такое произойдет, то мы положительно к этому отнесемся», - отметил он.

Представитель иранского правительства добавил, что «США должны без каких-либо условий вернуться к ядерной сделке и не усложнять путь для дипломатии». «Мы оставили дверь открытой для дипломатии, и американцы должны сделать первый шаг», - сказал он.

14 декабря 2020 года заместитель главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери заявил, что власти США на сегодняшний день удерживают около 15 иранских граждан, которых они обвиняют в попытке обхода американских санкций.