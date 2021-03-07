Жителей Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате проведенной сотрудниками полиции в Хатаинском районе операции задержан Ариф Зейналов, у которого обнаружили 47 граммов марихуаны, 36 граммов героина, 30 граммов психотропного вещества метамфетамина, 10 таблеток метадона, содержащих запрещенное психотропное вещество. Во время обыска в его доме было изъято 4 килограмма 700 граммов героина, 1 килограмм метамфетамина, 980 граммов марихуаны, 193 грамма опия, 940 граммов смолы гашиша, электронные весы и 24 000 долларов США от продажи наркотиков.

В ходе проведенной сотрудниками Главного управления другой операции был задержан ранее судимый Фуад Зиядов, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ. Во время личного досмотра у него и в его доме в общей сложности было обнаружено и изъято 4 килограмма 120 граммов героина, электронные весы, а также деньги от продажи наркотиков и 3 пластиковые карты. Задержанный заявил, что занимался продажей наркотиков в интернете и переводил деньги на пластиковые карты.

Во время очередной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков был задержан и доставлен в Главное управление Айдын Гасанализаде, который также занимался незаконным оборотом наркотических веществ. Во время личного досмотра у него и в его доме в Низаминском районе Баку было обнаружено около 50 граммов героина, 10 граммов метамфетамина, 1 килограмм 395 граммов героина, 2 килограмма 140 граммов метамфетамина, 549 таблеток метадона, электронные весы и одна пластиковая карта.

Таким образом, в результате последних операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, было предотвращено распространение более 16 килограммов незаконно ввезенных в страну наркотических средств и психотропных веществ.

По фактам проводится расследование.