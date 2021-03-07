Мужчину в Ясамале отговорили от самоубийства

На "горячую линию 112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация, что в Ясамальском районе находящийся на балконе 13-го этажа многоэтажного здания мужчина собирался покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, спасатели Службы спасения особого риска незамедлительно были привлечены к месту происшествия.

После проведенной с гражданином психологической беседы он передумал совершать самоубийство.