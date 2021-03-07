Замглавы Генштаба Армении предъявили обвинение

Заместителю начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанту Андранику Макаряну предъявили обвинение. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.

Согласно сообщению, Макарян привлечен в качестве обвиняемого в рамках одного из уголовных дел, расследуемых в главном военном следственном управлении СК Армении.

"Дополнительную информацию об уголовном деле и содержании обвинения предоставить не можем, исходя из конфиденциальности данных предварительного следствия", - сказала пресс-секретарь генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Отметим, что Андраник Макарян — один из четырех военных, которые не присоединились к заявлению начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна и других военных, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна.