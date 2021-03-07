На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические меры по обнаружению боеприпасов, оставленных при бегстве потерпевшей сокрушительное поражение в Отечественной войне армянской армией.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудники Физулинского районного отдела полиции совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды с целью обнаружения и обезвреживания не пригодных к использованию взрывчатых веществ и боеприпасов.

В ходе очередного мероприятия сотрудники Физулинского РОП обнаружили и изъяли 6 автоматов, 2 пулемета, 3 гранатомета, 1 ПТРК, 4 гранаты, 726 снарядов и запалов, 8 420 единиц патронов различного калибра, автоматные магазины.