Президент Италии привился от коронавируса

Президент Италии Серджо Маттарелла прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции во вторник в римском Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, сообщает президентский Квиринальский дворец.

РИА Новости передает, что глава итальянского государства получил первую дозу препарата в рамках кампании по вакцинации людей, родившихся в 1941 году и ранее.

Итальянские СМИ сообщают, что Маттарелла привился вакциной компании Moderna, "предусмотренной для пациентов его возраста".

Телеграм-канал РИА Новости пишет, что 79-летний президент Италии отсидел положенное время в очереди и привился от коронавируса