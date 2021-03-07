Мир переходит на «зеленую» энергетику. Традиционным видам энергетики предрекают упадок, им на пятки уже наступают альтернативные или возобновляемые ее источники. Причем в последнее время все больше интересуются водородным топливом. Большая часть запланированных в мире таких проектов и самая большая часть соответствующих инвестиций в этом десятилетии будет осуществлена в Европе, которая стремится увеличить потребление низкоуглеродного топлива для достижения климатических целей.

Какая же судьба в таком случае ждет азербайджанский газ, который лишь третий месяц осваивает европейский рынок? Евросоюз сделал водород ключевым элементом своей цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году и планирует запустить в текущем десятилетии электролизеры суммарной мощностью 40 ГВт (сегодня 0,1 ГВт). Из 228 объявленных в мире водородных проектов 55%, или 126 проектов приходятся на Европу. И сегодня здесь ставка делается на быстрое расширение масштабов декарбонизации сталелитейной промышленности, тяжелого транспорта и химикатов, последние из которых уже используют водород, полученный из ископаемого топлива. А к 2030 году ЕС снизит импорт ископаемого топлива более чем на 25%.

Как отмечается в докладе ЕС, если все запланированные проекты будут реализованы, в этом десятилетии глобальные инвестиции в водородную отрасль превысят 300 млрд долларов, что составляет около 1,4% от общего объема инвестиций в энергетический сектор. При этом на Европу придется около 45% от этой суммы. Члены Водородного совета, в том числе Royal Dutch Shell Plc, BMW, Microsoft Corp и Sinopec, планируют увеличить инвестиции в водород в 6 раз до 2025 года по сравнению с уровнями 2019 года. И все это действительно могло бы заставить засомневаться в перспективности азербайджанского проекта стоимостью более 40 млрд долларов.

Но в том же докладе отмечается, что указанные проекты будут запущены с упором на возобновляемый водород или водород на основе ископаемого топлива с использованием технологий для улавливания возникающих при его производстве выбросов. Но возобновляемый водород до сих пор скептически воспринимается многими экспертами. А вот водород на основе ископаемого топлива считается наиболее перспективным. При этом газ – наиболее чистое из все ископаемых видов топлива и вполне может стать лучшим сырьем для получения водорода. Кроме того, предстоят сложные задачи по увеличению производства водорода, созданию инфраструктуры для его транспортировки и хранению и значительному расширению мощностей возобновляемой энергии для производства топлива. И только если все это произойдет, он может достичь паритета стоимости с вариантами на основе ископаемого топлива к 2028 году в регионах с изобилием дешевой возобновляемой энергии, таких как Ближний Восток. Но и в этом вопросе Азербайджан выступил с опережением.