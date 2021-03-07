ООН раскритиковала введенный в Швейцарии запрет на паранджу

Итоги состоявшегося в Швейцарии в минувшее воскресенье референдума, в ходе которого граждане одобрили законодательную инициативу о введении запрета скрывать лицо под одеждой в публичных местах, вызвали острую критику со стороны Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В комментарии официальный представитель этого ведомства Равина Шамдасани заявила, что дискриминация в отношении женщин-мусульманок отныне санкционирована швейцарским законодательством, и это «вызывает глубокое сожаление», пишет российское издание Взгляд.

По ее мнению, общественная политическая кампания перед референдумом имела «ксенофобский подтекст». В итоге Швейцария присоединилась «к небольшому числу стран, где активная дискриминация в отношении женщин-мусульманок отныне санкционирована законом», и «это вызывает глубокое сожаление», сказала официальный представитель УВКПЧ.

«Нельзя заставлять женщин закрывать лицо, но в то же время юридический запрет закрывать лицо ограничит свободу женщин заявлять о своей религии или верованиях, и он широко сказывается на их человеческих правах», – передает ТАСС слова Шамдасани.

Ранее в Швейцарии прошел референдум по вопросу о том, можно ли скрывать лицо в общественных местах. Жители поддержали законодательную инициативу, запрещающую это