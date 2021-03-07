ПО «Азеригаз» уделяет большое внимание обращениям от принимавших участие в Первой Карабахской и Отечественной войнах ветеранов и семей шехидов. Одно из таких обращений поступило из села Баладжа Хамья Сиязаньского района Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО, семья прапорщика войск специального назначения Агали Агаева, ставшего шехидом в Отечественной войне, рассказала об отсутствии газа в их доме.

В свое время родители построили для Агали дом в родном селе Баладжа Хамья Сиязаньского района. И теперь в этом доме живут сами родители. Проблемой было отсутствие газа в доме. После обращения семьи шехида в ПО «Азеригаз» к короткие сроки дом, был обеспечен природным газом.

С подробностями можно ознакомиться в видеоматериале.