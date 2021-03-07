Российская разведка о готовящейся провокации США в Грузии

По его словам, американцы планируют системно поддерживать оппозицию и подрывать позиции правящей партии.

В Вашингтоне нарастает недовольство правящей партией в Грузии «Грузинская мечта», поскольку она «уклоняется от безропотного выполнения американских требований». Как передает «Коммерсантъ», об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«США еще со времен Михаила Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию»,— заявил Нарышкин.

«Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты»,— утверждает Сергей Нарышкин.

По его словам, США настраивают на поддержку оппозиции европейские страны. Дальнейшая же политика Вашингтона в отношении Тбилиси будет зависеть от того, насколько руководство Грузии готово «точно следовать американским указаниям», сказал Нарышкин.

«Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны»,— заявил глава СВР.