297 новых больных коронавирусом в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно сообщению Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров на вторник, 9 марта, 126 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 237 260 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 229 915 человек благополучно прошли лечение, 3 250 пациентов клиник скончались. Лечение 4095 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в Азербайджане проведен 2 663 151 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5 152 - за минувшие сутки.