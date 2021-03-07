ПО «Азеригаз» продолжает регулярно принимать меры по выявлению случаев незаконного использования и утечек природного газа. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ПО.

В этой работе также используются услуги ЗАО «Təmiz Qaz». В ходе проверок, проведенных сегодня совместно с указанной организацией, факты незаконного использования природного газа были выявлены в трех местах на двух газопроводах, питаемых от газораспределительной станции Маштага-2 в Сабунчинском районе.

Эти незаконные действия помешали получить газ в нормальном режиме лечащимся в пансионате для инвалидов войны и труда. Бакинский региональный отдел сбыта газа объединения провел мониторинг выполнения соответствующих процедур в связи с выявленными случаями. Во время проведения работ на линии было временно прекращено газоснабжение пансионата для инвалидов войны и труда, а также у группы абонентов. Восстановительные работы в кратчайшие сроки будут завершены.