Минздрав призвал диабетиков обязательно вакцинироваться от коронавируса

Главный эндокринолог Минздрава Азербайджана Бабек Салек Ганнади призвал больных сахарным диабетом обязательно вакцинироваться от коронавируса.

В своем интервью сайту Минздрава Ганнади рассказал о том, как коронавирус переносят люди, больные сахарным диабетом: «У больных со своевременной компенсацией сахарного диабета коронавирус проходит нормально, а у тех, у кого некомпенсированный, неконтролируемый диабет, COVID-19 приводит к тяжелым и серьезным осложнениям. Резкое повышение сахара в крови приводит к таким осложнениям, как диабетический кетоацидоз, диабетическая нефропатия, диабетическая ретинопатия. Именно по этой причине на втором месте после пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по смертности от COVID-19 находятся диабетики».

Отвечая на вопрос: «Можно ли диабетикам вакцинироваться от COVID-19», эндокринолог отметил следующее: «Больные сахарным диабетом должны в обязательном порядке вакцинироваться от COVID-19».