На одной из улиц Баку ограничат движение
В связи с началом второго этапа проекта строительства Центрального парка, расположенного на территории бывшей улицы Советская в Ясамальском районе Баку и реконструкцией части улиц возле парка с 10 марта будет ограничено движение на участке улицы Мирза Ага Алиева между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Гутгашенлы. Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, ограничение будет действовать до окончания ремонтно-восстановительных работ.