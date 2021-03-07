Из Ирака в Азербайджан вернули сотни детей

С 2018 года из Ирака в Азербайджан были возвращены 248 несовершеннолетних, находившихся в тюрьмах и детских домах арабской страны. Об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2020 год.

Согласно отчету, в прошлом году из Ирака были возвращены 194 несовершеннолетних гражданина Азербайджана. После соответствующей реабилитации они были переданы под попечительство своих родственников, проживающих в Азербайджане, говорится в отчете.

Процесс репатриации граждан из Ирака в Азербайджан начат в 2017 году по поручению руководства страны.