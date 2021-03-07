В Баку женщина убила мужа

В Баку в доме в поселке Ени Сураханы было обнаружено тело 45-летнего Махира Шихалиева со следами телесных повреждений.

Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, в результате предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что жена Шихалиева, Гюнай, на почве семейно-бытовых отношений умышленно убила спящего мужа, нанеся ему многочисленные удары по голове железным ломом.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Гюнай Шыхалиева задержана в качестве подозреваемой и привлечена к следствию.