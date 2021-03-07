Шушкевич обвинил Горбачева в развале СССР

Политик рассказал, что 20 октября 1991 года президент СССР принес союзный договор, согласно которому создавалась конфедерация. «При этом предлагалось считать конфедерацией структуру, в которой будет главным президент Горбачев, и вместо политбюро у него будет госсовет», — уточнил Шушкевич.

Он подчеркнул, что это нельзя было назвать конфедерацией, и добавил, что к тому моменту время было упущено. «Главным врагом сохранения СССР в виде конфедерации был Горбачев. О конфедерации надо было говорить, когда говорили о сохранении СССР и когда был этот лживый референдум в марте», — заявил Шушкевич.

Политик пояснил, что Горбачеву не нравилось то, что в конфедерации наличие президента не было обязательным, как в унитарном государстве. «Горбачев хотел быть главным. Он все время этого добивался, всякими методами», — продолжил Шушкевич.

По его мнению, проект союзного договора от 20 октября стал апогеем этих стремлений советского лидера.