В Шуше обеспечено водоснабжение

Обеспечено участие Азербайджана в управлении Худаферинским водохранилищем общей емкостью 1,6 миллиарда кубометров, построенном на реке Араз в Джебраильском районе на границе с Ираном. В результате будет улучшено водоснабжение около 250 000 га земли и выработка электроэнергии. Об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана о деятельности за 2020 год.

Согласно сообщению, устранены последствия аварии в системе водоснабжения села Дашалты. Также после ремонтно-восстановительных работ обеспечено водоснабжение города Шуша. Приняты необходимые меры для организации устойчивого водоснабжения и устранения зависимости от источника Малый Кирс, также увеличена продуктивность источника Зарыслы, обеспечивающего город питьевой водой.