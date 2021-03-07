Kapital Bank представил новый проект для женщин-предпринимательниц

Азербайджанские женщины всегда отличались гордым нравом, преданностью семейным ценностям и исключительной ролью в формировании общества. Однако, несмотря на все эти положительные качества, женщины в стране меньше мужчин вовлечены в предпринимательскую деятельность, реже строят карьеру и занимают руководящие должности. По статистике представительницы прекрасного пола составляют лишь 2% от общего числа бизнесменов в Азербайджане.

Kapital Bank запустил новый проект Women of Azerbaijan по случаю Международного женского дня – 8 марта. В рамках проекта успешные предпринимательницы Азербайджана рассказали о том, как можно начать свой бизнес, поделились секретами успеха и дали ценные советы.

Для создания стимула у женщин к открытию собственного дела Kapital Bank в рамках проекта Women of Azerbaijan подготовил и опубликовал в социальных сетях специальную платформу с интервью c известными предпринимательницами страны – https://www.instagram.com/womenofazerbaijan/. Информация о проекте доступна по хэштегу #365daysofwomen. Платформа открыта для всех, и женщины, которые хотят поделиться своим опытом, могут дать ценные советы.

Kapital Bank для женщин-предпринимательниц и руководителей компаний в рамках проекта также представил новый тарифный пакет для бизнеса – «Zərif». Дамы, желающие подключиться к тарифному пакету, могут перейти на сайт и подать онлайн-заявку – https://kapitalbank.az/corporate-banking/packages-zarif.

В рамках тарифного пакета «Zərif» такие услуги, как открытие текущего счета, получение карты предпринимателя, бизнес-карты и зарплатных карт на 3 года, месячное обслуживание POS-терминала, внесение наличных денежных средств на текущий счет в любом филиале, снятие наличных средств, переводы в национальной валюте, внутрибанковские переводы в иностранной валюте, внесение средств на зарплатные карты и безналичный обмен валюты предлагаются абсолютно бесплатно, а переводы за рубеж предоставляются по льготным тарифам. Дамы, воспользовавшиеся продуктом до 30 апреля 2021 года, получат в подарок карту Visa Business Gold на 3 года.

Для подключения к системе «Клиент Банк» достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login. Следует отметить, что при осуществлении переводов через «Клиент Банк», можно получить скидку до 25%.