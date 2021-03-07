Пять человек получили пожизненные сроки по делу об убийстве посла РФ в Турции

Турецкий суд оправдал шесть человек по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова, сообщает ТАСС.

Часть фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет, пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, двоих из них - по статье о терроризме.

Защита осужденных по делу об убийстве посла обжалует приговор суда.

9 марта Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям начал оглашать приговор по делу об убийстве посла.