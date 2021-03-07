Публикация интервью совпала с озвучиванием президентом Ильхамом Алиевым своих взглядов на стратегию восстановления освобожденных территорий. Глава государства заявил, что на этих землях для воссоздания концепции «умных» городов и поселков должна использоваться «зеленая энергия». Воспользовавшись возможностью визита в Баку Эльшана Мусаева, haqqın.az обратился к нему с просьбой рассказать о значимости и перспективах концепции «умных» городов в Азербайджане и о том, как соответствующие госструктуры должны сотрудничать с частным бизнесом, чтобы воплотить в жизнь стратегию президента.

Недавно haqqin.az опубликовал обширное интервью с Эльшаном Мусаевым - директором EKM Global Consulting GmbH, немецкой компании, работающей в Баден-Бадене, которая первой в Азербайджане начала использовать технологию 3D-мобильного картографирования. В беседе с нашим сайтом Мусаев подробно рассказал о сущности и важности применения современных принципов деятельности различных сфер. Как отметил Э.Мусаев, технология мобильного 3D-картографирования является базовым элементом концепции «умных» городов и «умной» страны. Первым в стране получило возможность применять 3D-картографирование ОАО «Азеришыг».

- Да, в прошлом месяце, когда я был в Баден-Бадене, мы уже говорили в онлайн-беседе о технологии 3D мобильного картографирования, концепции «умных» городов и сел. Спасибо, что вы так глубоко вникаете в детали этого очень важного для современной жизни метода. Сейчас я в Азербайджане, где наша компания реализует определенные проекты и в связи с этим проходят встречи и проводятся переговоры.

Цели, поставленные президентом страны, стали настоящим призывом для меня и специалистов компании, потому что они в первую очередь основаны на современных технологиях, служат для устроения в новом формате, в соответствии с современными требованиями всего Азербайджана. «Умные» город, село, страна в целом – это новый Азербайджан, новый мир. Однако с сожалением наблюдаю, что реализация этой концепции, которая была очень дальновидно и своевременно определена президентом, идет медленно, соответствующие структуры предоставляют очень мало информации и обсуждения на эту тему практически не ведутся. Частный бизнес в этой сфере пока никак не задействован. Все полагают, что государство будет само реализовывать проекты «умных» городов деревни. Но я убежден, что в этом вопросе очень важно сотрудничество и взаимная координация государственных структур и частного бизнеса. Все будущие бизнес-проекты рассчитаны на решение главной задачи государства - создать необходимую инфраструктуру. Только после ее создания будет сформирована благоприятная среда и условия для ведения бизнеса. Поэтому очень важно сотрудничество государства с бизнесом. Пример тому - европейский опыт по ряду «умных» проектов.

- Что вы предлагаете как руководитель компании, внедряющей эти технологии в одной из самых развитых стран Европы?

- Считаю, пришло время налаживать взаимное сотрудничество государственного и частного бизнеса. Недавно мы представляли проект 3D-сканирования Дворца ширваншахов, и мне понравилось, когда директор историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер муаллим сказал, что проект является хорошим примером делового сотрудничества частного бизнеса с государством. В проекте участвовали заинтересованные стороны: Государственный историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер», разработчик проекта 3D стартапер в сфере культурного наследия Сабина Зулалова и немецкая компания EKM Global. Уверен, что если мы хотим реализовать проекты «умных» городов и поселков, необходимо без промедления начинать интенсивные обсуждения. По опыту знаю, что в первую очередь нужно определить стандарты этих проектов, составить план и дорожную карту, разработать бизнес-предложения. Необходимо определить, что мы подразумеваем под «умным» городом и насколько важны эти проекты как с социальной, так и с экономической точки зрения. Главное же - что они значат для людей.

- Пожалуйста подробнее, о вашем утверждении - что означают проекты «умных» городов и сел для людей.

- Сошлюсь опять же на наш европейский опыт. Так, например, в одном регионе эти проекты могут служить развитию животноводства, а в другом – расширить возможности туризма. Это необходимо определить в первую очередь. Есть даже опыт ориентации этих проектов на долголетие людей. В Японии, например, есть проект «умного» города, направленный на продление жизни человека. Состояние здоровья жителей города, их коммунальные расходы, повседневные лекарства и другая информация собирается в единой базе данных местных муниципальных органов и на основе их цифрового анализа разрабатываются нужные решения, а итог отправляется на «умные» часы человека.

Поэтому мы считаем, что азербайджанские компании, в том числе частный сектор, должны быть как можно плотнее вовлечены в реализацию стратегии президента. Мы, как иностранная - немецкая компания, готовы к этому сотрудничеству и представим все свои интеллектуальные и технологические возможности. Предлагаем для определения роли частного бизнеса организовать конференции, круглые столы, дискуссии с государством. В ходе этих обсуждений и будет построена эффективная бизнес-модель. Прежде всего людям нужно объяснить, что означает «умный» город и «умная» деревня, как это повлияет на их жизнь и что это будет означать для них. Простой пример: сегодня сложно жить без смартфона, потому что благодаря этому гаджету люди могут делать самые разные вещи - получать доступ к нужной информации в Интернете, совершать банковские переводы, платежи и т. д. В результате это значительно упрощает жизнь.

Обратим внимание на проект господина президента - сервис ASAN. Этот проект консолидирует и упрощает услуги, предоставляемые государством гражданам, делая их более доступными. Это одно из разумных решений. На примере этого проекта людям можно разъяснить, что означает понятие «умный» населенный пункт. Все мы помним, как для получения паспорта или других документов приходилось посещать несколько учреждений. Теперь мы можем легко получить все необходимые нам документы в одном месте. Так что проекты, основанные на умных решениях, облегчают жизнь людям.

- Какова роль технологии мобильных 3D-карт в проектах «умных» городов и сел?

- Как уже говорилось в прошлом интервью, в сотрудничестве с ОАО «Азеришыг» впервые в Азербайджане мы разработали карту электросети на основе технологии мобильного 3D картографирования. Мы также показали преимущества этого новшества для абонентов. Технология мобильного 3D-картографирования основана на умных решениях. И она сейчас успешно используется для решения транспортных проблем в крупных городах мира - пробок, парковок и др.

Одной из самых важных технологий для оценки инфраструктуры является технология мобильных 3D-карт. Просто необходимо разработать мобильную 3D-карту, к примеру, для ресурсов питьевой воды и водного хозяйства. Это сегодня очень актуально как в Азербайджане, так и во всем мире. Наша компания EKM Global Consulting GmbH тесно сотрудничает с Leica и является дистрибьютором новейших камер Leica BLK 247 в Германии и Азербайджане. Эти камеры появились на рынке всего 2-3 недели назад, они интегрированы в систему охранной сигнализации и анализируют движения в 3D в любой инфраструктуре 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Камеры записывают и передают такую информацию, как изменение уровня воды, падение и повышение давления, то есть они могут предотвращать сбои в системе и принимать превентивные меры. Это одна из важнейших составляющих, которые можно использовать в концепции «умного» города, и мы готовы внедрить эти высокотехнологичные камеры в Азербайджане.

- Достаточно ли в нашей стране человеческих ресурсов для строительства «умного» города? Что нужно предпринять для обучения специалистов?

- Очень уместный вопрос. Вообще для применения любой технологии, помимо ее самой, очень важно наличие человеческих ресурсов. Считаю, что сегодня в Азербайджане достаточно необходимых кадров, и надо использовать их для построения «умного» города. Однако необходимо наладить и обучение новым технологиям для реализации стратегии, намеченной президентом, привлекать новых людей к специальным тренингам для получения требуемых знаний и навыков. Если какие-либо технологии импортируются из Америки и Европы, специалистам для их применения просто необходимо получить новые знания. Для этого должны быть центры профессиональной подготовки. Нужно будет буквально создавать новые профессии. Все это надо делать параллельно.

- Каким вы видите сотрудничество в этой сфере между государственным и частным сектором?

- Сотрудничество между государственным и частным секторами в этой сфере осуществляется в форме, определенной государством для своих планов и стратегий. Надо уяснить, в каком направлении следует строить эти «умные» города и села. После этого налаживается выгодное сотрудничество с частным сектором. В некоторых случаях могут быть реализованы и социальные проекты. Одна из основных задач государства - создание новых рабочих мест. И благодаря применению этих технологий появятся новые рабочие места и профессии, будет развиваться частный бизнес и как следствие – в госказну начнет поступать больше налогов.

- То есть концепция «умных» городов служит не только комфорту населения, но и создает основу для экономического развития. Какую роль с этой точки зрения новая концепция может сыграть в для более успешной реализации намеченной президентом стратегии по экономической диверсификации в Азербайджане? Как вы думаете, видят ли соответствующие структуры взаимосвязь между этими двумя концепциями?

- Очень четкий вопрос. Действительно, концепция «умного» города ориентирована не только на комфорт, но и является мощным инструментом экономического развития. Однако не могу сказать, в какой степени соответствующие государственные органы видят сегодня связь между этими двумя концепциями. Тем не менее это нужно рассчитать и понять уже сегодня, потому что реализация концепции «умных» городов приведет к открытию новых рабочих мест. Здесь используются новейшие технологии, которые ранее не применялись. Это даст предпосылки к созданию новых рабочих мест, услуг и специальностей, что очень важно с точки зрения экономического развития. Вторая проблема заключается в том, что интеллектуальные решения в настоящее время в мире не знают границ. Их успешное применение позволит экспортировать новейшие решения в будущем. Потому хочу еще раз подчеркнуть, что необходимо без промедления наладить диалог между государством и частным бизнесом, рассмотреть перспективы и подготовить дорожную карту.

Очень надеюсь, что сегодня бизнес-среда, ее субъекты будут более информированы о целях, поставленных президентом, и смогут внести свой вклад в реализацию новых задач. Поэтому необходимо без промедления провести обсуждения, чтобы разработать дорожную карту и общую концепцию. Бизнес-среде необходимо знать, что будет происходить в каких-либо сферах, какие цели развития поставлены, и сформулировать свои предложения в соответствии с современными требованиями.